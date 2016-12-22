幸福盟：6成民眾不認同改變婚姻定義
立法院推動同性婚姻修法風波不斷，下一代幸福聯盟（幸福盟）今天公布一項調查顯示，6成民眾不認同改變婚姻的定義，7成6認為應該透過公投解決。
對此，台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔表示，問卷題目設計有引導、誘導的問題，造成偏頗的結果。
幸福盟於12月13至15日間，透過電話訪問調查台灣地區年滿20歲民眾，總計完成1110個有效樣本，拒訪266人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。
調查顯示，超過6成以上民眾不認同改變婚姻的定義，也就是立法院預計本月26日要審議的草案內容，僅約3成贊同。另外，高達7成6民眾認為此議題應透過公投解決，僅1成贊同由立委決定。
幸福盟家長代表曾獻瑩表示，13個立院法制委員會委員，就要決定同性婚姻修法是否能出委員會，這類重大議題不該由少數人決定。
曾獻瑩同時又提出民調數據，指法制委員會中3名支持同婚修法的區域立委，其選區民眾都不認同同性婚姻修法。幸福盟呼籲立法院停止審查，直接交付公民投票。
對此，支持同婚修法的伴侶盟秘書長簡至潔表示，當題目問到「贊不贊成改變婚姻定義？」就有挑動敏感神經的問題，讓調查結果偏頗。她認為應該改成正面表述，例如「贊不贊成同志可以合法結婚？」
對於高比例民眾支持公投，簡至潔也認為是一系列題目引導的結果。她認為婚姻是基本人權，不適合用多數人的公投決定少數人的權利。
且簡至潔以愛爾蘭的經驗為例，公投動員勢必操縱恐同仇恨言論，對同志族群造成嚴重傷害，走在路上都會被攻擊和騷擾。即便後來公投結果讓愛爾蘭同婚合法化，但很多同志社群事後訪談，都不希望其他國家再走這麼一遭。台灣現階段就已撕裂成這樣，無法想像推動公投的後果。1051222
(中央社)
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