台北26日同婚集會 交通管制看這邊
立法院26日審議同志結婚議題，支持與反對民眾將在立院周邊集會，到時將進行交通管制，時間為凌晨12時至集會結束為止。
台北市警局中正一分局表示，集會管制地點為濟南路1段（中山南路至林森南路間）及鎮江街（濟南路1段至青島東路間）、中山南路（濟南路至忠孝東路）、青島東路（鎮江街至中山南路）全線車道，當天也會視情形彈性管制周邊道路。
警方表示，建議26日要到立院附近上班、辦事民眾，建議改搭大眾交通工具，如果需經過管制路段，請提前改道而行。1051222
(中央社)
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