錦榮訪談嗅端倪 價值觀似與蔡依林不同
歌手蔡依林、錦榮交往六年情斷，但從近日錦榮接受媒體專訪時，可嗅出一些端倪。錦榮認為結婚老婆應冠夫姓、夫妻財產共有，這對不婚主義者的蔡依林而言，似乎有價值上的落差。
Jolin蔡依林、錦榮2010年因拍「玩愛之徒」MV相識，之後兩人低調交往，但也多次被拍到共同出遊畫面，戀情也悄悄浮上檯面。
錦榮在認識在認識蔡依林時只是模特兒身份，那時蔡依林已是華語歌壇天后，錦榮瞬間大紅，此後錦榮也常被認為是「后的男人」，兩人名字也經常連在一起，只要錦榮的一舉一動都被放大處理。
錦榮在和蔡依林交往期間，曾被媒體拍到在夜店流連徘徊，期間也傳出他花心泡夜店把妹，也被拍到和藝人謝沛恩在夜店廝混，錦榮對於花心傳聞感到委屈，也多次證明傳聞是假，一路守候和蔡依林的戀情。
不過兩人感情變淡，也可從近日錦榮接受媒體訪問時看出端倪，像是他坦言，「這些年來壓力很大，不開心，徹底的不開心，我頭髮都白了」，但他也不會把負面情緒和蔡依林分享，他認為這是個人問題。
現年32歲的錦榮也曾提到希望在35歲結婚，而他的婚姻、家庭觀念似乎也與蔡依林大不相同。錦榮認為結婚最基本的就是婚戒不離手、女生婚後改成男生的姓，夫妻的金錢共有，不過最後一項，在報導刊出後，他又改口為夫妻財產分開。
相較於不婚主義的蔡依林，外界傳言她身價新台幣20億元，要達到夫妻財產共有，光是要過蔡爸爸、蔡媽媽那一關就很難，兩人單是在金錢上的價值觀就不同，更遑論婚後要從夫姓。
不過錦榮也坦言，他和蔡依林都很忙，關於這些家庭、婚姻觀念，他也不知道蔡依林怎麼想。言談之中透露，兩人在這方面似乎無共識。1051222
(中央社)
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