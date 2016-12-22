阿里山森鐵104週年 24日檜木車廂載客

我要評比

阿里山森林鐵路管理處為慶祝森鐵通車104週年，將於24日推出柴油機車牽引檜木車廂載客，行駛嘉義至北門站之間。

阿里山森林鐵路管理處表示，阿里山森林鐵路於民國元年12月25日自嘉義行駛至二萬坪，民國3年延長至阿里山，因此以12月25日做為阿里山鐵路通車紀念日。

這條台灣唯一的高山鐵路，從海拔30公尺的嘉義北門驛，爬升到海拔2200多公尺的阿里山，攀山越嶺，沿途隧道、橋梁相當多，尤其獨特的「Z」字型爬升、獨立山螺旋狀設計，在全球絕無僅有。

為紀念阿里山森林鐵路通車104週年，嘉義林管處、森林鐵路管理處將於24日上午在阿里山森林鐵路嘉義車庫園區舉辦「阿里山森林鐵路104週年慶」活動，並推出檜木車廂載客營運。

森林鐵路管理處表示，當天下午1時30分、2時及2時30分將行駛嘉義至北門站間的檜木車廂列車，全票新台幣38元，半價19元，有興趣搭乘的檜木車廂的民眾請把握機會。1051222

(中央社)