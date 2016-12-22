陸對外投資大增 官員：部分盲目蛇吞象

中國大陸商務部國際貿易談判副代表張向晨今天在北京坦言，中國大陸真正意義上的跨國公司還很少，一些企業的綜合實力和經營管理不夠水準。但部分大陸企業仍對外盲目投資，是「蛇吞象」。

中新社報導，2016年以來中國大陸對外投資高速成長。官方數據顯示，今年1至11月中國大陸對外累計投資金額1617億美元，年增55.3%，增速超過去年同期的3倍。其中，11月當月中國大陸對外直接投資157.4億美元，年增76.5%。

張向晨今天在中國國際商會第8屆會員代表大會暨2016年年會上表示，中國大陸企業「走出去」雖然快速發展，但仍處於初級階段。「部分企業走出去確實存在盲目性」，在力所不逮、甚至資不抵債時，還大舉對外投資。

他援引外界觀點說，這是炫耀性投資，是蛇吞象。「『蛇吞象』也不是完全沒有可能，但問題是這蛇肚子裡還有頭死豬」。

從體量上看，2015年底中國大陸對外直接投資存量為1.1兆美元，占全球對外投資存量的4.4%，僅相當於美國的17%。

從競爭主體上看，與歐美等已開發經濟體相比，中國大陸真正意義上的跨國公司還很少，企業的綜合實力和經營管理水準仍有較大差距。

張向晨說，與外貿和吸收外資相比，對外投資對企業的要求更高。企業壯大自己是好事，但需要循序漸進，提前做好功課，制定符合自身實際的發展戰略目標和發展規劃。

商務部等四部門負責人日前表示，密切關注近期在房地產等領域出現的非理性對外投資傾向，以及大額非主業投資等類型對外投資中存在的風險隱患。官方將在推進對外投資便利化的同時防範對外投資風險，完善和規範市場秩序。1051222

(中央社)