警查獲詐騙集團逮11嫌 竟有4人是通緝犯

吳姓男子因涉殺人未遂、詐欺及恐嚇等案遭通緝，今年11月底重起爐灶組詐騙集團，在南投縣草屯鎮租屋架設電信機房，吸收年輕人加入，向中國大陸民眾詐財。刑事局偵六大隊第六隊追查蒐證多時，並閃避集團監視器材爬牆攻堅，順利逮捕吳男等11名嫌犯，其中竟有4人是通緝犯。

警方調查，29歲的吳男因涉及殺人未遂、詐欺及恐嚇等案遭通緝，今年11月底重起爐灶組織詐騙集團，並鎖定無尾巷的透天厝作為機房，在巷口架設監視器材監控路口動態，並不斷搬遷規避查緝。

警方追查，吳男在南投縣草屯鎮落腳，經跟監蒐證，發現他吸收南投地區2、30歲左右年輕人加入詐騙集團，專門詐騙中國大陸民眾。

刑事局偵六大隊第六隊動員彰化縣員林及芳苑警方在21日中午發動查緝，為閃避詐騙集團重重的監視設備，由後牆攀爬攻堅入內， 逮捕吳男及成員等11人，其中包含吳男共有4名通緝犯；起獲監視器、電腦及教戰守則等證物。

警方調查，詐騙集團自今年11月底迄今，詐騙廣東省民眾40多次，得手金額新台幣40多萬元。將吳男等11人依詐欺等罪送辦。

(中時)