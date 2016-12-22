小腿走一走就痛痛 當心是動脈硬化

小腿走一走就不舒服，當心是下肢動脈硬化！1名92歲的李爺爺，雖年事已高，卻仍充滿元氣，常喜歡健行散步，日前卻發現小腿走沒幾步路，便出現痠麻、疼痛感，儘管休息一下就恢復，仍被家人建議就醫檢查，最終確診下肢動脈硬化，有典型「間歇性跛行」症狀，經治療、爺爺又可維持每天的散步行程。

收至該病例的新光醫院心臟內科主治醫師魏丞駿說，當下肢動脈出現硬化、斑塊，久了會導致阻塞，小腿因為血液無法將氧氣和白血球送達，初期會有「間歇性跛行」症狀，患者走沒幾步路便覺得小腿肌不舒服，但休息一下就會好，故容易遭到忽略。他強調，有些人因此減少減少運動頻率，卻會造成反效果，「運動能促進血液循環，有助改善病況」。

三高、吸菸、肥胖、腎臟病、運動不足、平時壓力大、年紀逾60歲等，都是下肢動脈硬化的危險因子。新光醫院心臟及血管外科臨床研究員陳彥仰提醒，患者出現間歇性跛行後，若未及時治療，會因血液過不去、導致氧氣和白血球無法送達目的地，下肢一旦出現傷口，會遲遲未癒，有被迫截肢的風險。魏丞駿補充，嚴重恐併發敗血症，有致命危機，「有上述危險因子、下肢又常出問題者，因儘早就醫。」

李爺爺在檢查後，發現一腳幾乎「沒脈搏、沒血流」，屬於急性的下肢動脈硬化，經治療後已恢復健康。魏丞駿說，若經檢查發現「血管阻塞程度」和「血管硬度」異常，在經醫師評估，可透過口服藥物、開刀、導管手術等方式來治療。陳彥仰說，民眾應維持正常作息和體重、戒菸少飲酒、固定運動等習慣，遠離動脈硬化。

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(中時)