劉兆玄新書《從台灣來》 爆一夜激情

筆名上官鼎的前行政院長劉兆玄重拾作家之筆後，每年都交出一本小說與讀者見面，繼以明代為背景的武俠小說《王道劍》、對日抗戰時的《雁城蝶影》後，22日又出版新書《從台灣來》，背景設定為2014年，這次新書主角之一為美麗帥氣的女狙擊手，更有描寫一夜情場面，雖然情節只占「半頁」，但可說是執筆以來的一大突破。（鄧博仁攝）

劉兆玄出書，作家陳玉慧（左）及主持人蘭萱情意相挺。（鄧博仁攝）

劉兆玄表示「台灣常說要走出去，但從現在看，我們沒有走出去，都是耽溺在小圈子裡，愈搞愈深、愈搞愈細，外面做什麼，台灣不了解。」（鄧博仁攝）

身為作家的劉兆玄表示，不論在人生哪個階段扮演什麼角色，他都享受其中。（鄧博仁攝）

筆名上官鼎的前行政院長劉兆玄重拾作家之筆後，每年都交出一本小說與讀者見面，繼以明代為背景的武俠小說《王道劍》、對日抗戰時的《雁城蝶影》後，22日又出版新書《從台灣來》，背景設定為2014年，這次新書主角之一為美麗帥氣的女狙擊手，更有描寫一夜情場面，雖然情節只占「半頁」，但可說是執筆以來的一大突破。

(中時)