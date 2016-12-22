再見投手犯規 高市中正逆轉東園闖8強
去年在諸羅山盃國際軟式少棒賽拿下第3名的高雄市中正國小紅隊，今年在16強戰碰上台北市東園國小A隊，6局下從0比2的落後中追平比數，接著在滿壘時靠對手的「再見投手犯規」以3比2逆轉勝出，挺進8強的表現也讓教練直說「表現超乎預期」，但稍後不敵澎湖講美，無緣再向4強推進。
中正和東園先前曾在10月底的巨人盃冠軍戰交手，中正單局狂失11分，最終以1比15落敗，兩隊這次改打軟式再度碰頭，中正教練楊正安說：「上一次一局大量失分，再對到東園，小朋友會怕，心理上有點壓力。」
比賽前5局，中正打線都受到對方先發胡睿軒的壓制，僅出現2支安打，同時因守備失誤掉分，陷入0比2的落後，但進入6局下時，周志庭、周牧叡連敲安打上壘，劉翊安接著掃出三壘安打，一棒將戰局扳平，之後在1出局滿壘的情況下，東園投手欲牽制三壘發生投手犯規，拱手將勝利送給中正。
第3棒劉翊安在關鍵時刻敲出追平安打，他說：「上去時只想要把隊友送回來，有點緊張，很怕會出局。」如願建功對東園復仇，他也表示很開心。劉翊安5年級寒假時才來到中正加入球隊，「看同學打，自己也有興趣就來了。」自認打擊能力不錯的他也希望未來能像偶像林益全一樣挑戰職棒。
中正能擊敗東園晉級8強，楊正安直說已是「超乎預料」，「東園是可敬的對手，他們選手很穩定，而且不管是跑壘觀念或打擊等，都比我們好，帶球員出來比賽，也是希望他們能從中學習別人的優點。」
雖然是去年季軍隊伍，中正這次出征諸羅山盃，球員全盤換血，雖然實力落差不大，但楊正安笑說，「就是太乖了。」楊正安表示，這批球員上課規矩很好，成績也不錯，只是上了球場後缺乏野心，也少了一名領導者，「太乖也是有好有壞。」
(中時電子報)
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