1例1休提前上路 林全：當初沒注意到
勞動基準法一例一休提前明天上路，不少業者傳出措手不及，行政院長林全今天表示，這部分在當初法令公布時確實沒注意到，造成法令生效後必須馬上適用，政府會盡量輔導業者。
台灣金融服務業聯合總會今天舉辦「院長與金融產業座談會」，出席人員除金總理事長施俊吉、各金融業公會理事長暨週邊單位董事長或總經理外，林全暨相關部會首長皆受邀出席與會。
攸關勞工權益的週休二日新制原先預定明年元旦起實施，如今一例一休及加班費計算等提前到明天上路，林全會前受訪時表示，這部分確實當初在公布法令時沒有特別注意到，造成法令生效後必須馬上適用的情況，對此，政府會盡量輔導業者，讓產業可以迅速適應。
同時，林全強調，一例一休提前到明天上路，距原先預定實施日期明年元旦的期間不長，預期企業可順利度過。
行政院發言人徐國勇補充說明，一例一休以及加班費的計算，根據中央法規標準法規定，法令公布後第三天生效，與原先預定的實施日期元旦差一個禮拜，對企業影響不大。
同時，徐國勇呼籲企業主體恤勞工，提前一個禮拜給勞工好一點的待遇，並感謝企業主共體時艱給勞工多一些權益。
至於全國放假一致以及特休部分，徐國勇指出，這部分在勞基法修法時已特別規定實施日期為明年元旦，因此，實施日期依法令規定。1051222
(中央社)
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