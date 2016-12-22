屋簷雨遮不再測繪登記 107年上路

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內政部部務會報今天通過將無法供人員生活實質滯留的「屋簷」、「雨遮」，刪除以附屬建物測繪的規定；新制適用時點為民國107年1月1日。

為讓預售屋買賣計價方式明確，確保消費者權利，民國100年5月修正通過實施的「預售屋買賣定型化契約應記載事項」，明確規定預售屋的屋簷及雨遮僅能登記坪數，不能計價。

為回應各界期待改善建物虛坪問題，內政部部務會報下午通過「地籍測量實施規則」部分條文修正草案，於第273條刪除屋簷、雨遮以附屬建物測繪規定，及將建物地下層測繪邊界改以竣工平面圖所載面積範圍（牆壁中心）為界，並訂定新舊制適用的過渡規定。

內政部表示，草案於研商過程及預告期間，部分業者、團體雖曾表達第273條不宜修正的意見，但內政部於多年前即曾邀集相關單位開會研議，自100年5月1日起實施「屋簷、雨遮登記不計價」折衷措施。

內政部說，該階段性措施實施迄今已逾5年，又僅適用於預售屋，與成屋買賣的計價方式不一，易生混淆，甚者有藉此規定漏洞而炒作預售屋進行套利，造成市場投機亂象，衍生交易糾紛。

此外，內政部指出，目前新型態建物的地下層四周牆壁多採連續壁設計，依其工法不同而有數10公分之差異，現行規定依連續壁外緣為界測量登記面積，卻無法實際使用，顯失公平且衍生虛坪爭議，故予以修正，以符各界對於健全登記制度及公平交易的期待。

內政部指出，「地籍測量實施規則」部分條文修正草案將依法制作業程序，於近期發布。

內政部說，為避免影響計畫或興建中建物的相關民眾權益，訂有過渡條款，新制於107年1月1日實施前已申請建造執照的建物，得依舊規定辦理。

都市更新案件則依「都市更新條例」第61條之1第1項及第2項有關申請建造執照法規的適用規定，於新制實施前已將都市更新事業計畫申請送件，並依期限申請建造執照者，也得依舊規定辦理。1051222

(中央社)