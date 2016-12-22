兩岸新共識 許信良：從二軌開始協商

亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，兩岸要有新共識，也要雙方對話協商，「我們自己說出來，你不接受」。他呼籲大陸，從二軌開始認真地協商。

亞太和平研究基金會下午舉辦「2017年美國新政局與亞太情勢演變－台灣之挑戰與契機」研討會。

中國社會科學院台灣研究所所長周志懷11月30日說，不反對在「九二共識」之外，建立具有創造性的替代性共識。

陸委會主委張小月日前在立法院答詢時，對大陸有關兩岸新共識的說法予以正面回應。許信良今天下午在研討會致詞後，面對媒體詢問時表示，大陸方面說不反對替代性共識，這是善意。

他呼籲中國大陸，要有新共識，「我們自己說出來，你不接受」，所以要雙方對話協商。大陸應該從二軌開始認真地協商。但兩岸智庫目前尚未認真討論。

媒體問及，聖多美普林西比和台灣斷交後，兩岸還有機會討論兩岸新共識嗎？許信良說，斷交的事不會影響這個，斷交不是很嚴重，大陸如果要把台灣所有邦交國挖過去，「我們歡迎得很，但大陸不會這樣做」。

談及兩岸學者智庫交流，許信良表示，雙方一直都有接觸，只是沒有正式、官方、公開接觸，「私下接觸520後從來沒停過」。亞太和平研究基金會也一直與大陸智庫維持不公開、私下接觸。

面對美國總統當選人川普上台後的亞太局勢，許信良說，台灣很重要一點就是不能當任何人的籌碼，應該最優先考慮台灣的利益，因此政府要好好界定，台灣的最大利益是什麼。

許信良說，台灣過去50年來把和台灣沒關係的事情當成重要利益，比如說聯合國常任理事國，真的有那麼重要嗎？台灣的發展目標應該是生存發展、文化、政治體制，這才是真正的利益所在，與這無關的都不重要。1051222

(中央社)