台聖斷交 陸：一中豈能用金錢買賣
陸委會昨天指北京用金錢外交誘迫聖多美普林西比與台灣斷交。中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，「『一中』原則豈能用金錢作買賣」，前述說法是「以小人之心度君子之腹」。
聖多美普林西比政府宣布與台灣斷交後，行政院大陸委員會21日下午發表嚴正聲明指出，對中國大陸在國際間利用金錢外交，操作「一個中國」原則，誘迫聖國與台灣斷交，政府表達強烈不滿與遺憾。
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應陸媒提問時說：「『一個中國』原則是國際社會的普遍共識，是大勢所趨、人心所向。我們對聖普回到『一個中國』原則的正確軌道表示讚賞和歡迎，這也說明公道自在人心。」
她表示：「『一個中國』原則豈能用金錢作買賣，中國政府也從不拿原則作交易。對於台灣方面個別人的這些言論，我只能說這是以小人之心度君子之腹。」
另外，美國國務院發言人柯比（John Kirby）美東時間21日就台聖斷交表示，兩岸間的對話促成近年來兩岸關係和平穩定發展，美國敦促有關各方有效對話，避免做出有損台海穩定的舉動。
對於上述說法，華春瑩回應中央社記者提問時說，堅持「一中」原則是大陸與世界上任何國家發展關係的前提和政治基礎，也是台海保持和平穩定、兩岸關係和平發展的基石。
被問及大陸何時會與聖國建交，華春瑩表示目前沒有訊息可提供。
至於大陸與聖國目前的聯繫情況，華春瑩說，大陸2013年11月在聖國設立聯絡處，近年來雙方在經貿和人文等領域展開一些交往與合作，2015年雙邊貿易額是800萬美元。1051222
(中央社)
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