陸大學畢業生 僅65%工作與所學相關

我要評比

中新網今天報導，中國社會科學院21日發表的調查報告顯示，大陸大學畢業生工作與主修科系相關度僅為65%左右。其中以理科、農業和歷史等科系畢業生工作與專業相關度相對較低。

由中國社會科學院主辦，中國社會科學院科研局、中國社會科學院社會學研究所及社會科學文獻出版社承辦的「社會藍皮書：2017年中國社會形勢分析與預測」發布會21日在北京舉行。

這份報告透過對近年中國大陸大學畢業生的就業狀況調查，分析大陸大學畢業生的就業分佈狀況。

報告調查顯示，2011至2015屆大學畢業生工作與科系相關度有小幅上升，由64%提高到66%，畢業生工作的專業相關度仍有待提高。

其中，大學畢業生醫學專業的工作與科系相關度最高，2015屆達到95%；工學與教育科系畢業生次之，為71%；接著是管理、文學、經濟和法學科系畢業生工作與所學相關度，處於60%至69%的區間。而理學、農學和歷史等科系畢業生工作與所學科系相關度相對最低。

此外，大陸專科畢業生中，也以醫藥衛生類科系畢業生的工作與所學相關度最高，2015屆達到了89%；材料與能源類科系畢業生次之，為74%；再次是土木建築、交通運輸、文化教育、生化與藥品、藝術設計傳媒、資源開發與測繪等科系的畢業生，工作與專業相關度處於60%至69%的區間。

而農林牧漁、財經、製造、環保氣象與安全、電子資訊、旅遊、輕紡食品、公共事業等專科畢業生工作與專業相關度相對最低，均在60%以下。

除了工作與專業相關度，這份報告指出，中國大陸大專院校畢業生在就業半年內的離職比例較高，平均在35%左右。

其中，非受僱全職工作、頻繁更換工作一方面會影響畢業生的薪酬福利待遇，另一方面也增加勞動力市場的不穩定性。

對此，報告建議大陸各級政府及相關部門依然要高度重視大專院校畢業生就業工作問題。1051222

(中央社)