中寮鄉農會辦珍珠柑評鑑 八仙村農民張嘉敏奪冠
「珍珠柑」是中寮鄉新興高經濟農特產，足以媲美日本小甜橘，目前正值產季，中寮鄉農會為協助果農建立品牌、打開市場，今〈22〉日舉辦「珍珠柑品質評鑑」比賽，有41戶農民參賽；評鑑結果由中寮八仙村農民張嘉敏脫穎而出，勇奪冠軍。
中寮鄉農會總幹事林裕堂表示，中寮出產的珍珠柑，皮薄、肉質細緻、風味佳，糖酸比適中，甜度都在10度左右、並有特殊香味，口感 是其他柑橘類之冠，目前中寮栽種面積約有百餘公頃，經該會以口碑行銷方式，目前已在北部地區打開市場知名度，欲嚐鮮宜趁早。
今天鄉農會舉辦「珍珠柑品質評鑑」，有50位農戶報名、經藥檢後都通過，最後有41位農戶參賽；會中特邀農糧署、嘉義農試所、台中農改場及台北農產果菜市場的專家學者進行評鑑，優勝成績揭曉，第1名為張嘉敏〈八仙村〉；第2名蔡秋益、吳義德；第3名曾義泉、劉沼雄、洪明利；農會將於25日在中興新村舉行頒獎典禮及展售活動。
去年獲得亞軍，今年奪冠的果農張嘉敏，以往主要栽種柳丁和香蕉，14年前才開始種植珍珠柑，但他種植方式與別的農民不同，樹型非傳統雨傘型，而是採中間開花的開放式，讓所有果實不重疊、且都向陽、使用基肥和追肥都是有機肥，生產的珍珠柑甜度高、口感佳又無子，是其最大特性，勇奪冠軍更是讓他喜出望外。
(中時)
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