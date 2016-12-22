鼎興案 江美玉爆老闆婚外情求交保 仍羈押禁見
鼎興詐貸37億多元案，在押財務主管江美玉藉身為鼎興重臣，知負責人何宗英不管事，利用「兩面手法」搬錢，一方面以何的名義指示公司員工向銀行詐貸，再透過旗下紙上公司充當「地下錢莊」，借款鼎興收重利，最後將上億元不法所得匯往澳洲，檢方昨日起訴，今（22）日移審台北地院。坐輪椅出庭的江美玉，下午在法官開庭時否認犯罪指控，說渾身是病，請求交保，還爆料何宗英有婚外情，兩次「仙人跳」虧空公款20幾億元，法官認為她有逃亡、串證之虞，諭知羈押禁見。
台北地檢署偵查鼎興詐貸案，上月28日起訴鼎興負責人何宗英等17人，何移審北院被法官裁定羈押但不禁見，檢方昨天追加起訴江美玉，求刑25年，今(22)日移送北院分案審理。
江美玉在法官開庭時大爆料，指何宗英與公司的林姓女秘書有曖昧關係，很怕老婆知道。還說何宗英共遇上2次「仙人跳」，前後虧空公司公款20幾億元，卻騙老婆說是操作外匯失敗，否認與何宗英共犯詐貸案。
江女說，她在看守所時常跌跤，活動都要靠護腰支撐，起居十分不便利，更說十幾年來都在中國醫藥大學附設醫院看病、拿藥，有重度憂鬱症，也有甲狀腺癌，「全身都是病痛」，在押期間血壓一度飆到225、231，希望能獲交保。
公訴檢察官則主張，在江美玉偵查羈押期間，一直有關注她的健康，台北看守所的報告，都說江女狀況良好，「一出庭就稱病」。檢察官還說，江女將犯罪所得買了2億元保單，今年5月出境前將保單全數解約，有逃亡的高度可能性，且一兒一女、父親都在澳洲定居，建議法官羈押江美玉。
庭訊結束，法官認為江美玉犯罪情節重大，家人和財產都在國外，顯有高度逃亡的可能性，且其詞和共犯有異，也有勾串之虞，裁定羈押禁見。
(中時)
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