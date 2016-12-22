農業缺工 一例一休恐害農產漲價3成
一例一休明上路，農產企業須有更多員工參與排班，加班費也變高，有農企主預估，未來人事成本至少增加15％，而且農業原本就嚴重缺工，經營壓力雪上加霜。學者指出，農企成本恐轉嫁給消費者，農產品將面臨10％到30％的漲幅。
知名設計師吳季剛的父親、祥圃實業公司董事長吳昆民旗下有飼料工廠、養豬場、肉品分切廠及餐廳等「一條龍」事業。吳昆民說，目前公司員工約有200人，但仍有20％的人力缺口，保守估計還需要補充40到50名人力才夠，公司地處雲林，本來就缺乏人力資源，尤其旗下有餐飲服務業，每逢周末或連續假日就特別忙碌，「有時給員工加班費他們也不一定願意加班」，只能聘更多人加入排班，一定會增加企業成本。
百賢農產公司董事長侯兆百表示，農業採收有其季節性，農閒時可讓員工多休，但一到收成時，工作量就會變大，容易出現人手不足的問題，在一例一休的情形下，除了多給付加班費之外，就只能增聘臨時工協助，整體人事成本恐增加15％
吳昆民指出，要讓員工收入提高，同時又能休更多假，可說是魚與熊掌，難以兼得，沒辦法一次解決兩者間的問題。永在林業生產合作社理事主席蔡瑞鴻直言，政府政策必須盡量配合，若企業勞動條件不佳，只怕更難聘請到年輕人投入。
陳李農改研究團隊執行長杜宇指出，養殖、栽種等農產業類型每逢採收期就需要大量的人力投入，另一些加工廠、休閒農業等全年運作的農產業類型，則是有持續性的人力需求，兩者都會受到一例一休衝擊，農企業主很可能把成本轉嫁到消費者身上，未來農產品價格勢必面臨調漲，每項產業須反映的成本不同，漲幅約10％至30％。
(中時)
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