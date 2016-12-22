藍委不死守 黨產會預算僅凍結142萬元

立法院內政委員會今初審通過不當黨產處理委員會明年預算，但國民黨團總召廖國棟昨說，對預算是「寸土不讓，片甲不留」；今藍綠廝殺討論後，僅凍結黨產處理業務142萬5900元，幾乎等同讓黨產會預算順利過關，未見國民黨立委死守。

內政委員會召委、藍委陳超明表示，國民黨團立委以往主張原則是「不依賴、不維護、不迷戀黨產」，如果今天的預算凍結或刪減，會被外界批評是維護黨產、反改革的人，但國民黨團很公正地處理，但是希望黨產會能依照法定程序處理不當黨產。

陳超明強調，協商過程討論很多，並非是藍委在退讓，「我們抱著理性態度」；由於藍委多不清楚黨中央與黨產會日前的協議，「我相信大家都陷在困擾的環境」，問問題要有很清楚的把握，否則常常被洗臉。

(中時)