高雄酷炫跨年 夢時代3D光影秀將登場
2017高雄夢時代跨年派對31日晚間將在時代大道登場，以震撼感官的3D光影秀，在藍鯨館外牆投影出眾多海底生物歡慶跨年的深海派對，酷炫的聲光效果將打造與眾不同的跨年活動。
為維護現場人潮安全及活動順利進行，週邊道路實施交通管制。
高市府說，活動期間，請用路人配合改道行駛，並依現場員警指揮小心慢行，建議使用汽機車民眾可於捷運南岡山站、都會公園站、凹仔底、小港機場站等捷運轉乘停車場，停車後轉搭捷運至R6凱旋站下車步行至夢時代，或轉乘輕軌至夢時代站下車，避免交通壅塞。
夢時代跨年派對交通管制，時代大道（成功二路至中華五路段）採逐步管制，自12月25日0時至22時西向車道（藍鯨館對向車道）封閉，成功二路往中華五路方向仍可單向通行；但從12月25日晚上22時開始至106年1月1日上午11時雙向封閉；1月1日上午11時至1月2日晚上22時則是東向車道（靠近藍鯨館側車道）封閉，中華五路往成功二路方向單向通行。
此外，時代大道 (中華五路至中山三路段)12月29日上午8時至106年1月1日晚間18時封閉，12月31日8時至106年1月1日2時管制中華五路 (正勤路至舊凱旋路段)。時代大道周邊自12月31日8時起至106年1月1日凌晨2時止，成功二路以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北，實施三階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊將加強拖吊、取締違規停車。1051222
(中央社)
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