短肢領航鯨擱淺台南將軍 後送救治

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1隻短肢領航鯨22日清晨被發現擱淺在台南市將軍區馬沙溝遊憩區沙灘上，尾端有明顯外傷，已送往四草鯨豚搶救站救治。（海巡署第五一岸巡大隊提供）中央社記者張榮祥台南傳真 105年12月22日

1隻短肢領航鯨今天清晨被發現擱淺在台南市將軍區馬沙溝遊憩區沙灘上，尾端有明顯外傷，已送往四草鯨豚搶救站救治。

海巡署第五一岸巡大隊清晨 6 時許獲報，1 隻鯨魚擱淺在將軍區馬沙溝遊憩區沙灘，立刻動員搶救。

五一岸巡大隊抵達現場後，初驗鯨魚有生命跡象，先以濕布覆蓋鯨魚身體，維持濕度，且聯繫成功大學海洋生物系及鯨豚研究中心教授王建平到場。

王建平說，依鯨魚外型判定是短肢領航鯨，身長約3.6 公尺，已斷奶，尾端有明顯外傷，需帶回搶救站診療。

鯨豚研究中心人員隨後派遣車輛，將這隻短肢領航鯨後送到四草鯨豚搶救站救治。1051222

(中央社)