劉兆玄新書 曝未能做的台灣科學計畫

筆名「上官鼎」的中華文化總會前會長劉兆玄，在新書「從台灣來」曝露一項台灣預計要做的「熔鹽反應爐」計畫，不過因美國關切，計畫因而停止。

2014年，筆名上官鼎的劉兆玄封筆46年後，以「王道劍」重出江湖，2015年再推出諜報小說「雁城諜影」，重現大時代兒女捍衛家國的鬥智奇謀。

今年劉兆玄跳脫框架，以現代小說「從台灣來」刻畫一宗新科技人才綁架案，一場橫跨加俄烏土的追緝，為讀者寫就一部心跳狂飆的冒險鉅作。

有趣的是，劉兆玄這部雖然寫的是科技人才綁架，但依然有武俠小說的影子。劉兆玄或許武俠小說寫多了，書中女主角梁菊除了聰明漂亮，還有俠義風範，劉兆玄說，「也許俠義就在我的DNA裡面」。

書中劉兆玄也揭露一項台灣預計要發展的「熔鹽反應爐」計畫，他表示，這個科技在國際間早已發現，可以減少核能廢料的產生，不過在技術上有困難，他在書中就描述主角發明了這項技術的材料，因此被綁架。

科學人雜誌總編輯李家維透露，清華大學曾提出熔鹽反應爐的理論，但提出不久後就馬上引起美國的關注與介入，最後該研究停止。劉兆玄表示，熔鹽反應爐產生的核廢料量是現今核子反應爐的千分之一，認為熔鹽反應爐是乾淨能源的未來。

書中劉兆玄也難得寫一夜情，不過細節描述含糊，只用半頁篇幅帶過，卻已經是他寫作以來最大突破。

這本書命名為「從台灣來」，劉兆玄表示，除了3個主角都是台灣人外，也有對台灣的期許，「台灣經常希望國際了解我們，但台灣卻很少了解國際，台灣常說要走出去，但從現在看，我們沒有走出去，都是耽溺在小圈子裡，愈搞愈深、愈搞愈細，外面做什麼，台灣不了解」。

劉兆玄到目前有過許多頭銜，從博士、教授、部長、校長到院長，現在回歸到作家身分，他表示，或許寫小說比當政治人物還容易被記得，但他「enjoy（享受）每個角色」。1051222

(中央社)