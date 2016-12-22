宋承憲別看！劉亦菲再披古裝 撲吻人氣小鮮肉

劉亦菲去年認戀宋承憲，近日與楊洋合作新片。（圖／取自宋承憲、扒圈老鬼微博）

劉亦菲在新片預告中撲吻楊洋。（圖／翻攝自新浪電影微博）

「神仙姐姐」劉亦菲去年認戀「韓國歐巴」宋承憲，雖小倆口頻被唱衰是假交往，但兩人總用行動證實恩愛如昔，今年10月宋承憲生日，劉亦菲更人肉快遞到韓國為男友慶生。愛情、事業兩得意的劉亦菲，所主演電影《三生三世十里桃花》今(22日)曝光預告，可見她再披古裝依舊仙氣爆發，還在片中強吻鮮肉男主角楊洋，好奇宋承憲看到是否會吃醋？

劉亦菲去年因電影《第三種愛情》和宋承憲假戲真做，今網上曝光由劉亦菲、楊洋主演的奇幻愛情電影《三生三世十里桃花》預告，可見其中一幕兩人在桃花林下相望，劉亦菲更轉守為攻，主動撲吻楊洋，甜蜜指數爆表，網友也讚被激起了少女心，好期待正片上映。

(中時電子報)