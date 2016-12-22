經手逾億人民幣 刑事局破2處詐騙轉帳中心
大陸貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納去年底，遭設於烏干達的詐欺話務機房，以假檢警方式詐騙1.17億人民幣，贓款由國內的轉帳洗錢中心層轉領出，造成陸方史上單筆最大金額的財損。
刑事局接獲陸方請求調查後，報請桃園地檢署檢察官鍾信一指揮偵辦，今年8月先在桃園破獲1處轉帳洗錢中心，經持續向上溯源，昨（21）日再分別於桃園及新竹一舉破獲2處轉帳洗錢中心。
警方調查，26歲的劉姓主嫌為分散風險，設立2處轉帳洗錢中心，並不斷於桃園市、新竹縣市四處流竄，專案小組歷經半年鍥而不捨追查，查獲劉嫌等12人，當場查扣大批大陸銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具一批，初估經手詐騙金額高達人民幣1億元以上，被害人不計其數。
警方表示，劉嫌為長期鞏固客源，先行明定各項遊戲規則，釐清詐騙資金凍結的責任歸屬，並提供客戶包含調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳、打草等一條龍服務，且不斷因應陸方防堵詐騙所實施的各項限制措施，像是以前都用大量複製銀聯卡提款，現演化為透過大陸支付平台管道洗錢，標榜能以最快速、安全的方式將客戶詐騙資金領出。
(中時)
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