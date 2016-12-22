就業列車GO！訓練就業中心結訓典禮暨成果展

高雄市勞工局訓練就業中心結訓典禮暨成果展。（吳江泉攝）

訓練就業中心結訓，學員獲頒證書。（吳江泉攝）

高雄市政府勞工局訓練就業中心今（22）日舉辦105年度第2梯次產訓合作職訓班結訓典禮，8班共157位學員順利取得結訓證書，總共考取176張技能檢定證照，訓後獲得廠商錄用比率高達9成7。勞工局主任秘書林信興到場為學員獻上祝福，勉勵學員發揮所學，未來在職場持續精益求精。

結訓典禮有別以往，首次由學員準備開場舞蹈表演及中場的晚宴風走秀，呈現4個月來的訓練成果；現場也提供學員精心製作的小吃、調飲供來賓品嘗，透過「技能一手握，就業列車GO」揭幕儀式，祝福所有學員在就業與創業上嶄露頭角發光發熱。

「汽機車修護班」學員楊珮宇是該班唯一女生，雖然在訓練過程中一度遇到瓶頸，甚至打算放棄，在同學相互扶持及老師鼓勵下，終於完成訓練，取得「機器腳踏車修護」丙級技術士證照，並獲知名車廠留用，她表示已報名106年2月的「汽車修護」乙級技術士證照考試，將持續精進技能。

「水電裝修實務班」學員吳明雄為即將退伍軍人，有原住民身分，中年轉業的他原本對水電一竅不通，經過4個月訓練，成功考取「自來水管配管」、「特定瓦斯器具裝修」、「室內配線」3張丙級技術士證照。他們以行動落實，只要肯接觸學習，就能獲致成功。

勞工局訓練就業中心主任陳石圍表示，明年度「產訓合作職前訓練班」，將於105年12月27日起受理報名，有「食品烘焙」、「美髮設計師養成」、「地方風味小吃」、「電機控制」、「輕食餐飲實務」、「汽機車修護」、「美容彩顏造型」、「水電裝修實務」等8班，歡迎待業或想轉職的民眾報名，報名簡章可上訓就中心下載或至各就服站及區公所索取，歡迎洽詢：07-7835011轉132~134。

(中時)