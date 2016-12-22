一例一休提前業者慌亂 林全坦承沒注意到
行政院院長林全22日參加台灣金融服務業聯合總會所舉辦的「院長與金融產業座談會」時表示，金融產業運作方式與社會公共利益息息相關，若有道德危機或是逆選擇，產業彼此受害，政府需加以介入管制，但管制的項目應隨科技進步、社會變化日新月異而改變，政府應檢討「該管的才管、不該管的不要管」，要多聽業界的聲音、與時俱進。
林全也在會前接受媒體提問時表示，政府很務實地希望能建立與各國的實質、友善關係，也希望能提供務實的資源與援助，協助既有的邦交國，金錢並非唯一考量，另外，一例一休提前上路，不少業者傳出措手不及，林表示這部分在當初法令公布時確實沒注意到，造成法令生效後必須馬上適用，政府會盡量輔導業者。
(中時)
關鍵字：林全、院長與金融產業座談會、一例一休
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。