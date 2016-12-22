一例一休提前業者慌亂 林全坦承沒注意到

行政院院長林全22日參加台灣金融服務業聯合總會所舉辦的「院長與金融產業座談會」。（張鎧乙攝）

行政院院長林全22日參加台灣金融服務業聯合總會所舉辦的「院長與金融產業座談會」。（張鎧乙攝）

行政院院長林全。（張鎧乙攝）

行政院院長林全22日參加台灣金融服務業聯合總會所舉辦的「院長與金融產業座談會」時表示，金融產業運作方式與社會公共利益息息相關，若有道德危機或是逆選擇，產業彼此受害，政府需加以介入管制，但管制的項目應隨科技進步、社會變化日新月異而改變，政府應檢討「該管的才管、不該管的不要管」，要多聽業界的聲音、與時俱進。

林全也在會前接受媒體提問時表示，政府很務實地希望能建立與各國的實質、友善關係，也希望能提供務實的資源與援助，協助既有的邦交國，金錢並非唯一考量，另外，一例一休提前上路，不少業者傳出措手不及，林表示這部分在當初法令公布時確實沒注意到，造成法令生效後必須馬上適用，政府會盡量輔導業者。

(中時)