府公布正副總統賀卡 以雞蛋幾何圖形為意象

總統賀卡除主意象雞蛋之外，還搭配花草。(總統府提供)

副總統賀卡音樂則是以Amazing Grace為概念做設計。(總統府提供)

總統府今天公布正、副總統元旦電子賀卡，由擔綱蔡英文總統就職大典主視覺的設計師邱煥升負責設計，呼應明年的雞年生肖，總統賀卡以雞蛋作意象，副總統則是以幾何圖形組成，相當活潑。

總統賀卡除主意象雞蛋之外，還搭配花草，副總統賀卡音樂則是以Amazing Grace為概念做設計。總統府表示，明天上午將寄出這些賀卡，給政府一級主管人員、駐外使館、全國各地警政、消防人員、校長等，共8000份。

負責設計的邱煥升，曾幫搖滾天團設計MV動畫，擅長把音樂結合新聞事件，在搖滾天團MV中融入苗栗大埔案、洪仲丘案、太陽花學運等，帶樂迷見證台灣正在發生的歷史事件，蔡英文就職典禮當天有仿造演唱會也是他的新創舉。

(工商)