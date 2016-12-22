明年兩岸開放探親30年 林正義：不希望充滿打壓對抗
陸委會副主委林正義下午表示，中國大陸假如可以改變傳統思考，面對不一樣的民進黨政府，可能對兩岸關係穩定有很大幫助，最重要是要有比較前瞻的策略，2017年是兩岸開放探親30周年，這是值得回顧與展望的年份，「我們不希望開放探親30周年，充滿打壓與對抗」。
林正義下午參加「2017年美國新政局與亞太情勢演變-台灣之挑戰與契機」研討會。他說，美國加州曾做過副助理國務卿謝淑麗（Susan L. Shirk）有一本書「脆弱的強權」（Fragile Superpower），主要講中國大陸應該要有更大的信心，他的信心可能來自於新的思考，真正的力量並不是用武力、用威脅、也不是靠口頭上的壓制，真正的力量有時候是沈默。
林正義表示，很重要的是，台灣如何在用語上，用更加「柔和的舌頭」，讓美國總統對《台灣關係法》的重申，可能比對台灣武力的提供更加有力量，因為「一個柔和的舌頭可以折斷堅硬的骨頭」。
他說，中國大陸假如可以改變傳統思考，面對不一樣的民進黨政府，他覺得這可能對兩岸關係穩定有很大的幫助，最重要是要有比較前瞻的策略，2017年是兩岸開放探親30周年，這是值得回顧與展望的年份，「我們不希望開放探親三十週年，充滿打壓與對抗」。
(旺報)
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