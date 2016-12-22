重劃區變養鴨專區？　竹田鄉民忍臭抗議

竹田鄉西勢村過溝社區居民，22日在重劃區養鴨場外舉白布條抗議汙染問題，盼政府還給他們種植良田。(謝佳潾攝)

竹田鄉重劃區內的養鴨場佔全鄉養殖區近9成，但合法闢設的卻了了無幾，大多只以簡易鐵網圈住、也沒有除臭設備。(謝佳潾攝)

竹田鄉13年前經農地重劃後，劃分特定農業區供農民農作，不料因臨路臨排水方便，吸引大批業者闢場養鴨，至今區內養鴨場佔全鄉養殖面積近9成，臭味飄散、鴨毛亂飛現象讓居民忍無可忍，今天10逾人到場外舉白布條抗議，盼政府還給他們種植良田。

「真的很臭！鴨毛還亂飛！」西勢村過溝社區林姓居民氣憤地說，鴨毛亂飛不單導致空氣汙染、過敏等問題，附近農田也會因鴨毛黏附而致農損，且長期累積的鴨糞會改變土壤酸鹼值以致無法農作，想請問這些損失有誰可以賠償？

他強調，晴天時社區內就會聞到鴨屎臭味，雨天過後更可怕，排泄物、羽毛都直接流入附近的水溝或淹沒馬路，當地居民都戲稱六巷重劃區是「鴨屎路」。

竹田鄉公所農業課長傅成美說，農地重劃前鄉內養鴨戶並不多，2003年重劃完成後，因道路開通、農地又鄰近排水道，意外成了養鴨業者的夢想地，光六巷重劃區就約有16公頃在養鴨，整個重劃區內的養鴨場佔全鄉養殖區近9成，但合法闢設的卻了了無幾。

她指出，依規定養殖區應採取密閉式空間，以防禽流感發生，而供鴨群活動區則要架設高圍籬，減少鴨毛亂飛，違反前者最高可裁罰15萬，但大多養鴨場都只以簡易鐵網圈住、也沒有除臭設備，而公所只有查報權力，開罰權責在縣府環保局。

鄉長傅民雄說，重劃區的目的應是要提供農民更佳的農耕地，因此盼縣府在未重劃的一般農業區成立養鴨專區，還給農民種植良田。

(中時)