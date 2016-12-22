嘉義市與日本尾道市簽署友好交流協定
嘉義市與日本尾道市今天簽署友好交流協定，並互贈交趾陶、備前燒等特色工藝品，未來將促進文化藝術、觀光、音樂、教育、體育等交流。
簽署儀式在嘉義市政府舉行，由嘉義市長涂醒哲、尾道市長平谷祐宏共同簽署，觀禮者包括尾道市教育委員會教育長佐藤昌弘、教育指導課長杉原妙子、教育指導課指導主事安保友理、村上祥太郎等人。
亞東關係協會秘書長蔡明耀、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、外交部雲嘉南辦事處長傅正綱、日本交流協會高雄事務所長中郡錦藏等人也出席簽署儀式。
涂醒哲表示，在外交部駐大阪辦事處協助下，嘉義市與日本廣島縣尾道市近年來互動頻繁，尤其在教育方面的交流，以及各級學校締結姊妹校或簽署學術交流協議等，都有豐碩成果。
平谷祐宏指出，尾道市位於瀨戶內海岸中心，以商都及港都為發展主軸，北部有綠色森林，南部有島波海道和瀨戶內海的島嶼風景，以老建築為城市魅力。
他說，近年來尾道市更成為連接本洲、四國之間海陸起點的都市，吸引全球自行車愛好者到訪，並與日月潭自行車道簽訂姊妹自行車道協定，與台灣關係更加密切。
平谷祐宏表示，尾道市與嘉義市的自然環境與人口規模有相似之處，經過幾次互訪，關係更上層樓，希望簽訂備忘錄為契機，雙方以培育健全青少年為目的，增進多元領域的深化交流。1051222
(中央社)
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