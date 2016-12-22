爭取2018台灣燈會 張花冠抱病北上

嘉義縣爭取2018台灣燈會舉辦權，縣長張花冠今天抱病北上觀光局參加評選會，以交通、腹地和故宮南院優勢行銷嘉義，希望評選委員能摒除外界干擾，看見嘉義縣的努力。

嘉義縣政府表示，張花冠邀請國立故宮博物院代表率同縣府團隊，今天北上參加在觀光局舉辦的評選會，爭取2018台灣燈會在嘉義縣舉辦。

嘉義縣政府指出，2018台灣燈會有嘉義縣和屏東縣提出申請，由於事前政治耳語不斷，干擾評選的公平性，張花冠堅持抱病北上，一開始就公開徵詢委員有沒有遇到任何壓力，若有的話，嘉義縣立即退出申請。

縣府表示，由張花冠進行簡報，嘉義縣燈會場地緊鄰高鐵嘉義站，高鐵站和故宮南院周邊有多達76公頃燈區場地，而且周邊交通便利，高鐵、一高、二高、台19線、台17線和82線東西向快速道路能快速消化車流。

另外，故宮南院去年底試營運後，嘉義縣的年遊客數由400萬人次成長至600萬人次，故宮南院周邊的商旅也陸續完工營運，無論就交通、場地、住宿、美食和環境等面向，時機都已成熟，嘉義縣絕對有能力舉辦2018台灣燈會。

縣府指出，張花冠在會中強調，嘉義縣舉辦2007台灣燈會時，故宮南院還是荒蕪一片，現在的故宮南院園區將規劃為燈區的特色亮點，有了過去經驗，加上多年來努力，主辦2018年台灣燈會，時機更加成熟，希望評選委員能摒除外界干擾，看見嘉義縣努力。1051222

(中央社)