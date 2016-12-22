貓粉手提包藏貓闖關 紐機場抓包遣返
紐西蘭官員今天表示，一名加拿大愛貓女性將貓放進手提包內，企圖從奧克蘭機場闖關帶進紐西蘭，被抓包後立刻被送上下班飛機遣送回國。官員還批評，企圖這麼做「非常愚蠢」。
這名女性自溫哥華搭乘15小時的飛機後，在昨天飛抵奧克蘭機場（Auckland airport），她只申報有髒靴子。官員譴責她企圖規避嚴格的生物安全法。
貓粉女未提到手提包裡藏了一隻貓，等到官員堅持必須接受X光檢測時，她才說出事實。
紐西蘭主要產業部（MPI）表示：「移民官員拒絕讓這名女性入境，要求她帶著她的貓搭乘下班可搭乘的飛機回加拿大。」
主要產業部指出：「我們認為這是蓄意且非常愚蠢的走私行為。我們有嚴格的生物安全規定，以阻止帶貓狗入境，避免害蟲和疾病也進到紐西蘭。」
MPI說：「這名乘客顯然認為這些規定她不適用。」（譯者：中央社蔡佳伶）1051222
(中央社)
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