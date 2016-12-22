反毒教育特展 科技體驗宣導反毒

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「愛的家園、無毒高雄」反毒教育特展22日登場，由高雄市長陳菊（右6）、中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒（左6）等人同台揭幕，透過科技及互動體驗等方式，建立反毒正確觀念。（高市教育局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月22日

「愛的家園、無毒高雄」反毒教育特展今天登場，由高雄市長陳菊、中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒等人同台揭幕，透過科技及互動體驗等方式，建立反毒正確觀念。

這項特展在國立科學工藝博物館展出，有7個展區包括最新反毒資訊、介紹毒品的作用與現況，「體感互動區」有仿真毒品大麻、K他命氣味體驗，「科技互動區」設有吸毒面容改變虛擬實境裝置，「個案生命故事」影像亭，呈現生活紀錄片及藥癮者的生命故事。

陳菊、辜仲諒及多所學校代表等人同台手持彩棒點破「毒品意象汽球」，象徵人生碰毒就破滅，宣誓反毒，展開為期16天的反毒教育特展。

陳菊指出，為打造無毒健康城市，高雄市整合11個局處推動「拒毒」、「戒毒」、「緝毒」、「去毒」工作，全方位建構完善防制藥物濫用預警、輔導合作機制。

她期盼藉由特展，透過高科技虛擬實際互動分享，讓民眾體驗「仿真毒品」氣味，對毒品有更真切的了解，堅拒毒品誘惑，投入識毒、反毒行列。

辜仲諒表示，毒品危害甚鉅，因此義無反顧投入反毒；不少弱勢孩童來自因父母染毒服刑，卻讓孩子無法受到應有的照顧，有的孩子因此流落街頭，或受飢餓之苦。基金會也正推動「台灣夢」，對弱勢兒童教育與生活環境的關注，同時深入全台偏鄉角落，選定18個社區打造築夢基地，未來基地均將成為反毒重要據點。

中國信託反毒教育基金會於2015年8月成立，並與法務部調查局、美國司法部緝毒署EA教育基金會合作，致力成為政府及民間的重要反毒教育平台，宣導反毒理念，至今已舉辦多場反毒巡迴特展。1051222

(中央社)