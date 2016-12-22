張善政：精準醫療應列入健保給付

國家生技醫療產業策進會會長、前行政院長張善政表示，台灣的醫療及健保體系應朝向「精準醫療」發展，健保署應早點將精準醫療列入給付範疇，預防重於治療，健保花費才能變小。

張善政今天主持生策會年終記者會時表示，希望健保署跟國民健康署能有更多的互動，國民健康署不要只限於減重跟運動的推動。

張善政說，在精準醫療出現後，必須把保健跟醫療併在一起做，透過基因比對、醫療大數據等的力量，在民眾還在健康階段時就去照顧，預防可能的疾病產生，而非等到真正生了大病再來花大錢治療，預防所花的錢一定是小於治療的錢。

張善政直言：「現在醫學技術不是問題，他擔心的是健保署接受的太慢」。政府要做的是設法不要讓民眾生病或生大病，而不是等民眾生病後再花大錢醫治。期盼政府部門的眼界及責任範圍可以擴大。

他指出，政府該做的是「醫療保健」極小化並非「醫療治療」極小化，如果能透過精準醫療做強化預防醫學，預防也許只需花一元，將遠比後面治療得多花十元更省錢，總費用會是最小化。

生策會副執行長錢宗良也呼應張善政看法，他指出，健保署對醫界大多以防弊為主，他期盼健保署應盡可能朝鼓勵的方向作為。

錢宗良說醫療事業不能當成產業，秤斤論兩計價；但健康事業是可以當產業的，「亞健康」的醫療是可以推動的，健保署應該多一點預算放在預防醫學上，未來可以省更多錢。

錢宗良表示，精準醫療是新創產業重要的方案，被一般人認定為「貴族療法」，健保不一定給付，必須靠巨量資料庫才能判別，醫學中心如果能夠建立完整的醫療資料庫，包括健檢的資料，對於預防醫療有很大幫助；可以協助亞健康的病人預防疾病的產生。1051222

(中央社)