林全：外交不完全以金錢為考量

我要評比

聖多美與台灣斷交，對於如何推動踏實外交，行政院長林全說，政府與不管有沒有邦交的國家，都很務實的希望能夠建立較實質的友善經濟關係，不完全以金錢作為考量。

台灣金融服務業聯合總會今天舉辦「院長與金融產業座談會」，出席人員除金總理事長施俊吉、各金融業公會理事長暨週邊單位董事長或總經理外，林全暨相關部會首長皆受邀出席與會。

聖多美普林西比21日宣布終止與我國外交關係，外交部強調，台灣致力擴展國家生存空間及踏實外交的立場，絕不因此動搖而有所改變。

對於政府如何推動踏實外交，林全受訪時指出，政府與不管有沒有邦交的國家很務實的希望能夠建立一些比較實質友善的經濟關係。

同時，也希望在既有的邦交國裡面，能夠多做一些對當地建設、國家發展有幫助的務實資源援助，不完全以金錢作為考量。1051222

(中央社)