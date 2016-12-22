李振昌加盟洛磯？聖誕節前明朗

我要評比

李振昌傳出將加盟洛磯消息。（報系資料照 陳信翰攝）

今年季後未獲西武獅續約的李振昌，明年重返美國職棒加盟洛磯隊？據傳，雙方將在聖誕節之前簽約，但經紀人張家銘三緘其口不予置評。

李振昌返台14日向經典賽中華隊報到，但只參加1天集訓就自主訓練，不確定何時歸隊，後傳出可能加入洛磯隊，有可能因此挽拒參加經典賽。

據悉，洛磯隊對李振昌開出小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，且近日就會敲定合約，但經紀人張家銘不願證實這個傳言。

李振昌今年在西武獅後援出賽18場，自責分率6.48，表現未符合預期。

(中時電子報)