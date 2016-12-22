新聞深喉嚨》拉美邦交「亮黃燈」 蔡英文下月出訪「有驚喜」？

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聖多美普林西比昨宣布與我國斷交，成為蔡英文上任後首個斷交潮；聖國「主動」斷交的舉動，意味著「第一張骨牌」已被推倒?外交部次長侯清山坦言，我邦交國中還有一國「黃燈」，但不方便透露；據黨政人士透露，出問題的邦交國位處中南美洲，目前情況已回穩，但仍需注意。過去馬時代因兩岸關係不錯，大陸同意「外交休兵」，許多邦交國想「投靠」，反是陸方不願收；現在兩岸緊張，邦交國岌岌可危，是意料之中？

大陸近年來對非洲投下鉅額的捐助和龐大援助，台灣真有本錢和大陸展開非洲的邦交國競逐嗎? 中國大陸是非洲最大的貿易夥伴，並投入超過1百萬開發專業人員，有2千多家公司在非洲落戶投資。雙方2014年的貿易總額累計達2200億美元。從2013到2014年，中國大陸總共向非洲國家提供總價320億美元的貸款。2015年「中非合作論壇」峰會，大陸國家主席習近平當場宣布提供600億美元（約1.97兆台幣）融資，並免除非洲最不發達國家2015年年底到期，尚未償還的政府間無息貸款債務；這麼多吸睛條件在眼前，叫我們的邦交國如何拒絕誘惑?也難怪剛斷交聖美多普林西比，要投奔大陸的懷抱了。

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另外中國大陸在中美洲也著力甚深；在2015年外交頭齣重頭戲就是與「拉丁美洲加勒比共同體」33個成員國制定了在經濟、投資和相互政治支持的合作戰略。習近平宣佈未來10年在拉丁美洲能源、基礎設施和創新領域，投資2500億美元。並在10年內將雙邊貿易額翻番，提高到5000億美元。也就是說將貿易額提升至中美、中歐的水平。如今中國大陸在拉美擴大布局，看在台灣邦交國眼中是什麼滋味？下個月蔡英文總統即將訪問中美洲，會不會因此添加「變數」？

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聖多美普林西比與我斷交，民進黨立委不停的發表令人瞠目結舌的言論，王定宇在臉書po文指出，聖國宣布對台斷交，該國民間為什麼沒有任何「異見」、「反制的力量」？原來是台灣在邦交國的一切貢獻都是「Republic of China」做的，是China做的，，台灣人累積的民間友誼實力，在模糊的國家名稱上，斷交時就產生不了抗體，這就是台語說的「做功德做到墓仔埔去了」，所以強調「台灣駐外正名的時間到了！」，這是見笑轉生氣嗎?

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就在聖國宣布斷交的負面新聞占據版面之際，蔡英文總統給了大家一劑「強心針」?爭議許久的《勞基法》修正草案12月6日在立院三讀通過，行政院原宣布新制於2017年元旦上路，但總統蔡英文21日突公布新法，造成7個未載明施行日期的條文，包括一例一休、休息日加班費加碼等規定，23日起生效實施。修了一個法案，竟然要分三階段實施：一例一休23日上路、砍7天國假及增加特休假從2017年元旦開始、輪班制勞工換班時應有11小時休息時間，施行日期由行政院另訂。光是這一個月的加班費就有2種算法，這是懲罰各

公司的人資部門嗎？小英用這種方式突襲企業和勞工，到底想幹麼？

退輔會主委、前陸軍司令李翔宙申請入境新加坡探訪海外榮民，原先星國私下表達同意，但出發前竟被告知拒絕入境。台星關係有什麼變化?11月23日，新加坡武裝部隊在台灣受訓使用的裝甲車，在運送回星途中，被香港海關扣押，星方至今未能取回，新加坡與大陸的關係緊張，影響台星關係?對比大陸3天就還了美國的水下偵測器，新加坡為何拖了快一個月還拿不回裝甲車?

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(中時電子報)