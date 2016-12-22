為何東協國家難以就南海問題達成一致立場？

2013年，中共總理李克強出席第16屆東協－中共首腦會議，象徵了中共對東南亞國家的強大影響力。（美聯社）

做為遠東地區規模最大的國際性組織，東南亞國協直到目前為止還沒有辦法就複雜的南海問題達成共識。12月22日刊登在《外交家》的一篇文章，特別介紹了為什麼東南亞國協各國面對南海問題時立場分歧的主要原因。

各會員國利益不同

文章指出，當許多人在批評東南亞國協無法團結面對中共的同時，忽略了東南亞國協是一個區域性的國際組織而非單一主權國家。每一個加入東南亞國協的國家，都有各自不盡相同的利益存在。尤其是在涉及國家主權利益的問題時，他們更不願意將主導權交給東協來決定。就連許多同樣加入東協的國家，彼此之間也存在著悠久的領土與主權之爭。

有些國家為了壓制另外一個國家，甚至不惜與中共合作。每一個國家在看待南海主權問題時，也都有不同的政治盤算。早從數十年前西沙群島與南沙群島的主權開始成為問題開始，許多東協國家便全面或者部份的宣稱擁有南海主權。絕大多數的情況下，東協國家之間宣稱的主權範圍也是相互重疊的，哪怕是共同面對中共擴張壓力的越南與菲律賓也不例外。

菲律賓從1970年以來就聲稱擁有南沙群島西面的主權，而越南則表示整個南海都屬於自己的領土範圍。馬來西亞雖然在衝突中表現的相對低調，但是也佔領了南沙群島的部份島礁。汶萊雖然沒有佔領任何島嶼，但是仍然主張南海在其專屬經濟海域內。當然，這些國家爭取南海主權爭得面紅耳赤的原因，並不光只是為了面子，同時也包括該海域藏蘊的大量天然資源。

同時，掌握住了南中國海，就意味著掌握住了廣大的商業、石油以及漁業的海上貿易路線。因此不要提東協國家與中國大陸，就連東協國家之間也不知道究竟該如何解決這個複雜的問題。令這個議題更複雜的，則是在於每一個東南亞國協的會員國，與中共都各自發展出了不一樣的外交關係。有些國家將中共視為區域的潛在威脅，但也有一些將其視為最重要的政治與經濟合作夥伴。

中共因素

一般而言，越有能力在經濟上保持自主的國家，越能夠在南海問題上採取與北京相左的立場。做為東協會員國的柬埔寨與寮國，就極端需要來自於大陸的投資，所以在南海問題上與中共採取完全一致的態度。2011年，寮國對外出口的金屬、礦石與木料總數中，有76%是銷往中國大陸的。同一年，寮國由外國引入的加工品當中，也有37%來自於大陸地區。

沒有出海口的寮國，在經濟一但失去大陸支持就全面崩盤的條件下，決定在南海問題上支持中共的立場。寮國還算是一個比較極端的案例，其他東協的會員國對中共也存有不同程度的依賴。印尼與緬甸向中國大陸出口相當數量的石油與礦石，而且內部也面臨著複雜的政治糾紛，所以沒有辦法花費太多的精神在南海問題上。

泰國與馬來西亞近年來與大陸的經貿交流也十分熱烈，所以在面對大陸的野心時也不好展示太強烈的反對立場。而自石油價格於2014年下降以來，中共也加強了對汶萊的投資。這令汶萊在許多重大外交議題，包括氣候問題上也不願意採取反對中共的立場。至於新加坡，也因為與大陸密切的經濟合作而在南海問題上保持中立。

就算是對南海立場最強硬的菲律賓與越南，也都把中共視為最大的貿易合作夥伴。所以杜特蒂在當選菲律賓總統後，大幅修正了前總統艾奎諾三世的強硬立場，轉而與中共建立合作的關係。2014年，也就是越南與中共在西沙群島對抗最激烈的一年，河內對外出口的物品中，都有16.8%是前往大陸。進口的商品也高達12.6%，這個事實使得越南難以全面與中共撕破臉。

中共堅持，南海的問題必須仰賴北京與每一個聲稱擁有該海域主權的國家進行雙邊談判。不過東協國家對此，倒是口徑一致的認為中共應該與所有會員國來一場多邊談判。因為假若東協放棄多邊談判的立場，中共便可以仰仗其強大的軍事、經濟與政治影響力迫使小國就範。而且假若是雙邊談判的話，東協也無法適時邀請美國介入。

美國因素

考量到東協一但在此一問題上屈服，此一區域性國際組織的存在就將失去正統性，中共直到目前為止還無法如願推動南海問題的雙邊談判。與此同時，美國看待南海問題的立場，也影響著東協國家做出的最後決定。畢竟許多東南亞國協的會員國，也是美國在安全議題上的重要盟友。為了維持美國自二戰以來在亞太地區建立的威望，華府也不會容許中共在南海問題上橫行霸道太久。

然而在歐巴馬總統推出「亞太再平衡」政策以後，東南亞國協的會員國面對美國在南海問題的立場也產生分歧。有一部份的國家認為美國表現過於克制，從而導致中共在南海的不但壯大。但同時也有一部份的國家根據目前的《聯合國海洋法公約》，質疑美國是否有在南海擔任「國際警察」的資格。畢竟直到目前為止，美國都還沒有在《聯合國海洋法公約》上簽字。

組織因素

相較於由美國擔任領袖的北大西洋公約組織，東協到目前為止還沒有單一國家出任領袖職務。此一狀況，使得東協在組織上呈現的更為鬆散，無法做出重大決定。更重要的一點，則是所有東協會員國的實力總合起來，都比不上一個中國大陸那麼巨大。同時，中共也是幾乎所有東協會員國的最大貿易夥伴。這些本質上的問題，導致東協無法在南海問題上採取統一的立場。

而且根據《東協憲章》的規定，所有參加東協的國家都擁有平等的政治與主權地位。此一架構，使得東南亞國協無法成為一個真正具有決策力與執行力的機構，而更像是東南亞國家之間設立的一個多邊諮詢中心。針對可能爆發的區域衝突，東協則高度仰賴1976年簽署的《東南亞友好合作條約》做為危機管理的指導原則。

不幸的是，《東南亞友好合作條約》僅指導會員國如何管理，而不是真正解決危機。根據這個條約規定，東協「高級委員會」只能在衝突爆發時向各方表達意見。在必要的時候，「高級委員會」可以出面調停與嘗試讓各衝突方和解。然而即便是在處理東協國家內部糾紛的時候，這個「高級委員會」都不被賦予判決哪一個衝突方有理，哪一個衝突方無理的最後裁決權。

(中時電子報)