VJ戀破局有無第三者？蔡依林態度說明一切

蔡依林、錦榮驚爆6年感情畫下句點，但仍是朋友關係，友人表示看這態度，就知道沒有第三者。(中時資料照片)

天后蔡依林、男模錦榮6年感情宣告破局，分手消息已獲雙方經紀人證實，透露兩人是一起討論後和平分手，現在仍是朋友，至於情逝原因，是否有第三者介入？知情友人表示，這看Jolin分手後的態度，答案不言自明。

VJ戀6年感情畫下句點，讓不少人直呼可惜，對於兩人走不下去的原因，也有諸多猜測，據《自由時報》報導，知情友人透露，蔡依林、錦榮分手後，還有碰過面，會相約吃飯、看電影，VJ不當情人，仍是朋友，至於情逝是否牽扯到「劈腿」、「第三者」問題，友人則表示，若有這種事， 照蔡依林的個性，怎可能再理會男方？然天后跟錦榮之間仍平和互動，表示案情單純，沒有第三者介入。

(中時電子報)