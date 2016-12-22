年度考核逼死人 身心俱疲求診暴增

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一名金融機構中階主管，連日失眠、胸悶、記憶力差，悶悶不樂，就醫發現因打年度考核，壓力太大，引發自律神經失調。醫師說，若不適症狀持續3個月，應就醫。

雙和醫院神經內科醫師鄔定宇今天表示，年關將近，因為經濟壓力、年終考核、長時間加班、親友應酬互動等情況增加，不少民眾承受壓力，身心科求診患者有明顯增加2到3成。

一名金融機構中階主管，在公司像三明治，平常工作就長期處在高壓，最近要打年度考核，更感受到上司和第一線工作人員的壓力。近期焦慮、夜不成眠，精神也常不集中。

鄔定宇說，研究證實，壓力會透過內分泌與免疫系統，干擾生理的正常運作，可能導致腦血管、心臟血管疾病、肥胖、頭痛、睡眠問題、腸胃道疾病、憂鬱、焦慮，甚至過勞死。

他表示，現代人在工作、家庭、人際都會有各方壓力，壓力影響大腦皮質，可能對自主神經、內分泌造成影響，讓神經傳導物質分泌、分布不均，可能就出現睡眠、憂鬱、情緒等困擾。

當壓力持續增加到難以自行排解，鄔定宇說，長期焦慮可能會出現專注力下降、短期記憶衰退，甚至引發心悸、血壓高，這些都是自律神經失調的早期現象。

自律神經失調症狀還包含頭痛、胸悶、心悸、呼吸急促、肚子痛、便秘或腹瀉、沒精神、盜汗、手腳麻痛等，幾乎全身都可能出狀況。

鄔定宇表示，身體對壓力會提出抗議，如果外在環境影響心情超過3個月，並出現胃口變差、難以入睡、容易生氣、精神難以集中等情形，應該盡早諮詢醫師。

解決壓力的方法，鄔定宇說，應有充足的睡眠，且應關注現在，不要一直回想煩心的事情，也可以冥想、深呼吸，規律運動、瑜珈，且要從事正當休閒活動，減少慾望，不要過度追求。

鄔定宇也表示，良好的飲食有助恢復睡眠品質、解除疲勞，如喝雞精，或地中海飲食有助降低身體發炎反應，降低神經傳導問題風險，多蔬果、多堅果、多魚肉，多運動，且可喝少許紅酒。1051222

(中央社)