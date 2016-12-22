高雄標售市有地 挹注輕軌3億多元
高雄市今天標售1筆位在高市自強、大同路口的市有地，以每坪新台幣106萬5000元脫手，總共獲得3億3689萬多元，將挹注輕軌建設工程。
捷運局標售的市有地位在前金區後金段51-7、53地號共2筆土地。由於這塊基地位在市中心區且距離捷運高雄市議會站只有百餘公尺遠，土地屬於第四種商業區，建蔽率60%，容積率630%，面積300多坪，對面是國小、還臨區公所，生活機能完善、交通便利。
這筆土地推出以來，備受建商青睞，今天就有7個標封競標，結果以新台幣3億3689萬多元決標，平均每坪標售價是106萬5000元。
捷運局說，輕軌建設由土地開發基金專款推動，市府有撥付多筆土地由捷運局以土地作價挹注輕軌建設，視土地狀況採標售、標租或是設定地上權方式辦理，這是捷運局第一筆標售案，順利脫標，顯見基地方位、座落地點及發展潛力兼具，才能吸引競標。1051222
(中央社)
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