新北官員接受廠商招待 監委：不可取

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新北市政府工務局簡任技正王灌民民國101年至103年間，因接受廠商招待，核准多項執照，遭監察院彈劾。監察委員高鳳仙今天表示，王灌民的行為相當不可思議，且不可取。

監察院上午以9票全數通過彈劾王灌民，移送公務員懲戒委員會審議，下午由負責調查且提案彈劾的監察委員高鳳仙、蔡培村召開記者會說明。

監察院表示，王灌民於101年至103年間，多次接受有業務往來的業者招待赴大陸深圳及國內中部地區打高爾夫、唱歌娛樂，期間並核准該業者多起使用執照申請案，且其兩次赴大陸地區都未依規定向所屬機關申請。

監察院說，王灌民、林姓業者與該業者妻子，明知王灌民女兒未任職林姓業者建築師事務所，竟由王灌民提供其女兒基本資料，再由林姓業者及其妻將王灌民女兒任職該所薪資計入該所薪資支出，以申報業者綜合所得稅。

高鳳仙表示，王灌民女兒沒有在該業者公司上班，卻又讓業者虛報薪資支出，以申報綜所稅，「不可思議的行為」，檢方已提起公訴。

高鳳仙說，監察院調查發現，王灌民聽到業者與朋友買土地蓋房，要求入股新台幣100萬元，由業者書寫借據，名為借款實為入股，等到業者與友人拆夥，將土地賣給他人，王灌民還到業者家取回入股金，完全不避諱與業者交往及投機行為，相當不可取。1051222

(中央社)