援助外交不好？ 從數據看大陸如何拿下非洲

中國從1960年代起，就不斷地對非洲各國進行全面性的援助，換取他們的支持。（圖/中國中央政府網站）

昨日傳出西非島國聖多美普林西比（Democratic Republic of Sao Tome and Principe）確定與台灣斷交後，「援助外交」的議題再次成為關注焦點，讓「援助建立邦交」一事成為負面名詞。但在極現實的國際外交戰場上，其實就連中國大陸都必須每年砸下大筆資金對外進行援助，才能從過去冷戰封鎖中殺出一條血路，大陸官方智庫今對此也刊出專文解釋，讓我們看看人家是如何用金援拿下幾乎整個非洲的。

據大陸環球時報報導，中國從1964年周恩來訪問非洲之後，訂下對外援助8項原則，從此開啟大陸長期對非洲各國的援助計畫，長遠而論，這項決策讓中國不但在國際外交上找出一條生路，更間接推送中國進入聯合國取代我方的席次。大陸在2013至2015年3年期間，援助非洲各國共300億美元（約9,900億台幣）的貸款，更投入50億美元（約165億台幣）成立中非發展基金，然而這些名為「無息貸款」援助，更是經常被免除債務，短短九年期間（2000-2009），就免除了約189.6億人民幣（約948億台幣）的債務，讓愈來愈多非洲國家願意與中國「交朋友」。

中國國務院公布2010-2014年對外援助的分區圖表。（圖/新華社）

被尊稱為「非洲先生」的已故楊西崑大使（圖右）與夫人梁鴻英（圖左）合影。（圖/中時江妙瑩攝）

援助外交並不單指金錢援助，近年來大陸更多地是採取投資、公共建設、教育和醫療協助的方式對非洲友邦進行協助。一批批地讓中國企業前往非洲，或是協助友邦建設鐵路、公路、港口等大型公共建設，像是尼日、衣索比亞等國。教育部份則是建立多處孔子學院，並提供非洲各國優秀學子前往中國留學的高額獎學金資助，截至去年為止，中國在非洲已興建5,675公里長的鐵路、4,507公里的公路，更有近8萬名非洲學子赴大陸求學，都成為大陸在非洲未來影響力的遠期資本。

昨日傳出與聖多美普林西比斷交後，外交部李大維部長在記者會上難掩失落之情。（圖/中時陳信翰攝）

中華民國（台灣）早在上世紀50、60年代就對非洲採取類似的援助計畫，由說過「外交形同作戰」的非洲先生楊西崑大使（1910-2000），向蔣中正總統建議對非洲和中東新興國家派出農耕隊，也因為他的先見，讓中華民國得以鞏固多年聯合國席次。如今，再次面臨斷交骨牌效應的我們，也許該檢討的不是用不用金援，而是如何在有限的資源中，如何花在刀口上，創造出更大、更廣泛的價值，畢竟無論對方多小多弱，對於難以走出封鎖的我國，都是國際上重要的支持。

(中時電子報)