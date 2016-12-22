傳蔡依林右耳刺紅星為套牢錦榮 無奈VJ戀仍破局

蔡依林曾被傳右耳刺五角紅星是為了護愛。（圖／取材自微博、蔡依林IG）

天后蔡依林（Jolin）和錦榮今證實6年戀情結束，外傳是Jolin抱持不婚主義導致分手，但其實兩人個性不合才是主因，而先前就傳出蔡依林為了套牢錦榮，在右耳紋上五角紅星，無奈仍守不住VJ戀。

先前傳出蔡依林為了祈求感情幸福、順利，已10年沒再刺青的她，今年6月特意在右耳上方刺了一個「五角紅星」圖案，在占星學上，此代表的不但是愛情的關係，還有鞏固與保護之用，可見天后希望能守護這段感情、和錦榮長久走下去，雖然經紀人僅澄清是因造型好看才刺的，仍引發外界各種猜測，如今VJ戀破局，還是讓不少粉絲感到可惜。

(中時電子報)