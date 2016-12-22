全國語文競賽 南投縣勇奪11金

我要評比

南投縣參加全國語文競賽投縣勇奪11金，縣府在同德家商舉行頒獎典禮，由縣府秘書長洪瑞智主持。（楊樹煌攝）

全國語文競賽南投縣勇奪11金，媲美六都，縣府秘書長洪瑞智〈中著西裝〉和教育處長彭雅玲〈中白外套〉逐一表揚得獎選手與指導老師後合影。（楊樹煌攝）

重視教育發展的南投縣，今年全國語文競賽代表隊再創佳績，勇奪11金、精神總錦標及團體精進獎都獲全國第2名，證明城鄉不是距離，雖資源有限，但創意無限，只要用心就能締造佳績！成果媲美6都，充分展現南投縣教育軟實力。

南投縣政府為表揚選手和指導老師長期的耕耘與付出，今〈22〉日在同德家商餐飲觀光大樓舉行頒獎典禮，由秘書長洪瑞智主持，縣府教育處長彭雅玲、同德家商董事長謝招宏、校長林元貴、五育中學校長康明忠及多所國中小校長都到場觀禮。

洪秘書長指出，今年全國賽6都挾資源優勢，各派2隊參賽，投縣因資源不足，僅23名選手代表參賽，郤以優異成績獲全國前6名優勝佳績，其中11人更技壓群雄，勇奪各組項第1名殊榮。

且今年精神總錦標及團體精進獎也再度向前邁進一大步，榮獲全國第2名，媲美6都，實力不容小覷，締造出全國語文競賽新里程，相當難得，值得肯定，尤其許多本土語指導老師都是義務職，他們不辭辛勞、犧牲奉獻時間陪伴選手訓練的用心更是值得感佩。

今年為期3天的全國語文競賽，有來自全國28隊1896位語文好手到場各顯身手競技，競賽內容包括演說、朗讀、作文、寫字及字音字形等五大項目，語別包含國語、閩南語、客家語和原住民語等，投縣都能展現訓練成果，展露頭角，殊為不易。

(中時)