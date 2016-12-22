北市東區高樓火警 緊急疏散50人

北市東區一棟大樓下午傳出火警。（民眾提供）

消防局出動雲梯車前往灌救。（民眾提供）

北市大安區某大樓傳出火警，所幸無人傷亡。（陳鴻偉翻攝）

今天下午3時許，台北市大安區忠孝東路4段311號1棟商辦大樓12樓，突然傳出火警，大樓內50多位民眾聽到消息，紛紛跑下樓梯倉惶逃至1樓，所幸最後無人傷亡，火勢也在20分鐘左右撲滅。

北市消防局出動消防車1輛、救護車3 輛，動員61人前往灌救，警消初步調查，起火點為12樓，當時有2名住戶在裡面，疑似發現熱水器起火，連忙通知管理員來查看，不料火勢突然竄燒，一般乾粉滅火器已無法撲滅，大火最後燒到13樓樓頂加蓋部分，眾人慌忙撥打119，並通知各層住戶疏散共50多人，切確起火原因仍由警消進一步釐清中。

(中時)