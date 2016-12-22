Beauty Queen 整外醫陳承謙領軍　實踐女神圓夢計劃

beauty queen完美女神得獎者(本報資料照片)

由整形達人、美妍淨界、得藝娛樂、膠原科技及淨妍醫美集團共同舉辦的第三屆「整形達人X我是完美淨妍女神」活動，百位素人進行療程後，以網路票選方式進行比美及人氣票選，經由網軍長達二個月時間熱烈票選出的「淨妍完美女神」，記者會現場感動分享過程。並於現場由淨妍醫美整型外科陳承謙醫師領軍專業醫師團隊，決選出前三名及『美魔女獎』、『最大差異女王獎』、『逆轉人生』、『最佳明星獎』…等十多項獎項。

第三屆「Beauty Queen 完美淨妍美神」於2016年９月登場，活動舉辦短短數週，便獲得廣大網友回響，將近數百名網友報名女神圓夢計劃，上千名網友投票選出心中的女神人選。

大部份的參賽者都擁有不錯的外在條件，但為追求完美，她們在輪廓上加強深邃感，運用玻尿酸填補山根或下巴；若要有凍齡貴婦感，則會選擇填補蘋果肌、淚溝及消法紋。

陳承謙醫師領軍專業醫師團隊(本報資料照片)

玻尿酸可說是醫學美容最廣泛應用的項目之一，玻尿酸可以作用於豐額、隆鼻、墊下巴、豐唇、消除法令紋….等。另外，運用玻尿酸打造海鷗線，也是近期備受討論及關注的項目。淨妍醫美的4D雙C鷗式眼，是根據東方人的臉型特性，融合了東方人的可愛感和西方人的深邃輪廓，在面相學的基礎上，對印堂、鼻根、鼻背、眉骨進行綜合打造，讓東方人也能擁有深邃輪廓。

淨妍醫美整形外科陳承謙醫師也表示，想擁有完美臉蛋及上相小Ｖ臉並非難事，除了運用玻尿酸進行調整之外，也可以運用其它微整項目，像是肉毒小臉、肉毒除皺，或者以音波、埋線的方式進行拉提，還有透過雷射項目改善膚質、縮小毛孔、痘疤修護…等，以複合式療程達到預期效果。

(中時電子報)