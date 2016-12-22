大溪工安意外奪走雙親 廖家兄弟野球夢待援
桃園市大溪高中昨日發生新建大樓工安意外，造成5名建築工人傷重身亡，其中來自台東阿美族的夫妻檔廖忠仁、黃秀妹第一天上工就遇不幸，留下一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，原本就屬清寒家庭的他們，如今生活更艱難，麟洛棒球隊教練王子燦也盼外界能伸出援手，幫廖家度過難關。
為了讓一對兒子有更好的教育，廖忠仁、黃秀妹夫妻倆在工地工作，也會四處打臨工維持家計，平時在桃園租屋，兒子則都在麟洛國中打棒球，廖紹明就讀國三，廖緯捷國二。然而夫妻倆得知大溪高中圖資大樓工程缺工，昨日才第一天上工就遇意外。
廖忠仁、黃秀妹昨日不幸過世，王子燦表示，得知消息後告知廖紹明和廖緯捷，兩人當下雖錯愕，但很勇敢的沒有大哭，由親戚帶兩人趕到桃園後，看到已身亡的父母親才相擁痛哭，看了令人十分不捨。
王子燦表示，目前麟洛國中棒球隊的22名球員中，多數來自清及弱勢家庭，廖家是原住民且家境清寒，但廖紹明和廖緯捷懂事又聽話，如今因這場意外造成不幸，父母雙亡，王子燦也盼外界能提供協助，球隊預計在明天與學校開會時提出，設立專款專用的信託帳戶。
(中時電子報)
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