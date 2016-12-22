川普幕僚談THAAD 北京再表反對

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美國總統當選人川普的幕僚佛林指出，美軍在南韓部署THAAD是從美韓同盟層面做出的正確決定。中國大陸外交部發言人華春瑩今天重申，大陸敦促有關方面停止部署進程。

大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應中央社記者提問時說，陸方已注意到佛林（Michael Flynn）對美韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）的表態，也注意到南韓方面有關表態。

華春瑩表示，陸方已多次就此表達關切和明確反對的立場，認為美國在南韓部署THAAD嚴重破壞區域戰略平衡，嚴重損害包括大陸在內的域內有關國家的戰略安全利益，不利於維護朝鮮半島的和平與穩定。

她說：「我們再次敦促有關方面正視中方的合理關切，停止有關的部署進程。中方將堅決採取必要的措施，維護自身的安全利益。」

南韓中央日報報導，川普（Donald Trump）提名的白宮國家安全顧問佛林美東時間20日會見南韓外交與國防官員時說，駐韓美軍部署THAAD是從美韓同盟層面做出的正確決定，象徵著同盟的穩固。

報導指出，這是川普陣營首次就美韓部署THAAD表達立場。在南韓國會通過總統彈劾案後，在野黨要求中斷THAAD部署，佛林在此時刻表態，備受關注。1051222

(中央社)