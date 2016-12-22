三沙市永興機場 民航公務包機首航

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從中國大陸海南省海口市美蘭機場起飛的一架民航客機今天上午10時20分降落三沙市永興軍民合用機場，每天一班往返的永興機場民航公務包機航班成功首航。

中新社報導，今天起，永興機場開通每天一班至海口美蘭機場的民航公務包機航班，將有效改善三沙市公務人員和駐市官兵的工作和生活條件。

永興機場軍民合用改擴建工程5月竣工，12月1日通過民航行業驗收。永興機場12月16日取得民用機場使用許可證，正式實現軍民合用。

三沙永興機場至海口美蘭機場的民航公務包機航班起降時刻為：去程海口美蘭機場上午8時45分起飛，上午9時55分到達三沙永興機場；返程三沙永興機場下午1時起飛，下午2時15分到達海口美蘭機場。航班單程票價人民幣1200元（約新台幣5500元）。

永興機場民航公務包機限載三沙市所屬各部門和單位人員、親屬以及業務協作單位人員，須憑各單位證明（姓名、身分證、簽字、蓋章）報三沙機場建設投資有限公司，核准後可直接辦理購票乘機手續。1051222

(中央社)