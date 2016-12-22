成大研發分解鎂醫材 植入人體不用取出
(中央社記者張榮祥台南22日電）成功大學今天宣布成功研發出適用於牙床重建的「鎂再生網膜」及骨科用的「鎂骨釘」兩項生物自體分解新醫材，植入體內後不必取出，不用再經歷2次開刀之苦。
這項新醫材的研發，是成大醫學院和工學院合作的成果，且已取得台灣材料專利，預估未來進入臨床實際應用時，將造福無數病人。
成大表示，目前重建病人牙床的醫療方式，都是使用鈦再生網膜或不銹鋼網膜輔助，等待牙床成長到一定程度後，再開刀取出金屬網膜。
現行骨科則使用鈦骨釘或不銹鋼釘，骨折受傷的病人，骨頭癒合後需再開刀取骨釘，不只承受痛苦，也拉長療程及增加感染風險。
成大這項研究，因鎂金屬醫材會在生物自體分解，可避免病人在牙床重建及骨折時承受2次開刀之苦，
成大說，鎂是一種可溶於食鹽水的金屬，可從尿液中排除，不會沉積在人體造成危害，分解過程還可刺激骨細胞活性、抑制噬骨細胞。
不過，生醫材料界對鎂金屬沒有太多研究，主因是鎂的活性較大，加工過程恐帶來爆炸或燃燒等危險性，鎂合金也不易切削加工，成大因掌握熱處理等關鍵技術，讓鎂金屬得以完美應用。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。