成大研發分解鎂醫材 植入人體不用取出

(中央社記者張榮祥台南22日電）成功大學今天宣布成功研發出適用於牙床重建的「鎂再生網膜」及骨科用的「鎂骨釘」兩項生物自體分解新醫材，植入體內後不必取出，不用再經歷2次開刀之苦。

這項新醫材的研發，是成大醫學院和工學院合作的成果，且已取得台灣材料專利，預估未來進入臨床實際應用時，將造福無數病人。

成大表示，目前重建病人牙床的醫療方式，都是使用鈦再生網膜或不銹鋼網膜輔助，等待牙床成長到一定程度後，再開刀取出金屬網膜。

現行骨科則使用鈦骨釘或不銹鋼釘，骨折受傷的病人，骨頭癒合後需再開刀取骨釘，不只承受痛苦，也拉長療程及增加感染風險。

成大這項研究，因鎂金屬醫材會在生物自體分解，可避免病人在牙床重建及骨折時承受2次開刀之苦，

成大說，鎂是一種可溶於食鹽水的金屬，可從尿液中排除，不會沉積在人體造成危害，分解過程還可刺激骨細胞活性、抑制噬骨細胞。

不過，生醫材料界對鎂金屬沒有太多研究，主因是鎂的活性較大，加工過程恐帶來爆炸或燃燒等危險性，鎂合金也不易切削加工，成大因掌握熱處理等關鍵技術，讓鎂金屬得以完美應用。1051222

(中央社)